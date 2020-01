Le PSG de nouveau intéressé par Koulibaly ?

L’été dernier, le PSG s’était intéressé à Kalidou Koulibaly, le défenseur central de Naples (28 ans). Mais son président Aurelio De Laurentiis n’a jamais voulu entendre parler d’un possible départ de son international sénégalais. Mais depuis cet été, la situation a bien changé au Napoli, une mutinerie ayant eu lieu au sein de l’effectif napolitain. Koulibaly a fait savoir qu’il souhaitait quitter Naples et son président est d’accord pour le céder la saison prochaine, contre un chèque de 70 à 75 millions d’euros. Et selon les informations de Foot Mercato, le PSG serait récemment revenu aux contacts dans ce dossier même si “le temps n’est cependant pas encore à l’offre.” Le PSG verrait en Koulibaly le successeur de Thiago Silva (35 ans). Le PSG n’est pas seul sur ce dossier, Manchester City et West Ham seraient également intéressés.