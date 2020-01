Le PSG dévoile une collection avec la marque Replay

Le Paris Saint-Germain continue de se développer à l’international. Le club de la capitale vient de dévoiler le partenariat avec la marque Replay pour devenir le partenaire Denim officiel pour les 4 saisons à venir. Les deux entités ont développé “une collection exclusive qui combine le style premium de la Marque avec l’âme sophistiquée du Club.“

“La capsule, composée de 11 pièces, propose un look unique et fonctionnel avec une attention particulière aux détails. Les vêtements portent les couleurs officielles de l’équipe avec des logos et des badges dédiés, comme un fil rouge à travers la collection, indique le club dans son communiqué. (…) La collection a été dévoilée en avant-première dans le cadre extraordinaire du stade Parc des Princes, le 16 janvier, en présence Neymar Jr et de célébrités internationales, telles que, Joan Small, Lorena Rae, Shanina Shaik, Baptiste Giabiconi et Chiara Biasi , d’influenceurs et de la presse. La collection capsule du Paris Saint-Germain sera en vente dans les points de vente au détail, dans des points de vente wholesale sélectionnés, en ligne sur replajeans.com et sur le réseau de vente du PSG.“