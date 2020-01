Le PSG et la Juventus négocieraient un échange Kurzawa / De Sciglio (L’Equipe / Sky Italia)

Annoncé depuis plusieurs jours du côté d’Arsenal, il se pourrait finalement que Layvin Kurzawa prenne la direction de l’Italie. C’est du moins ce que nous indiquent L’Equipe et Sky Italia.

En effet, selon le média hexagonal, le Paris Saint-Germain et la Juventus de Turin seraient actuellement en pleins pourparlers. L’objet de ces derniers ? Un hypothétique, et improbable, échange entre Layvin Kurzawa, en fin de contrat dans cinq petits mois, et Mattia De Sciglio, en peine du côté de la Vieille Dame. Mieux, L’Equipe explique même que cette glorieuse destination enchanterait le natif de Fréjus qui se verrait déjà évoluer sous la tunique transalpine.

Même son de cloche du côté de Sky Italia où Fabrizio Romano a corroboré cette information. Il se pourrait donc que Leonardo n’est pas dit son dernier mot durant ce mercato hivernal, et nul doute que des surprises pourraient bien tomber.