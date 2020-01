Le PSG et Renault devraient prolonger leur partenariat (L’Equipe)

Depuis plusieurs années, avec les contraintes liées au Fair-Play Financier, le PSG multiplie les partenariats. Depuis 2018, le PSG et Renault se sont liés pour un contrat de 3 ans, qui rapporte 5 millions d’euros par an au PSG. Mais selon l’Equipe, alors que le contrat court jusqu’en 2021, les deux parties discuteraient déjà “d’une prolongation et de nouvelles activations à l’avenir“. Si un nouveau contrat est signé, le montant de ce dernier devrait être revu à la hausse.