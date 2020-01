Le PSG, meilleure défense d’Europe

Avec l’arrivée de Keylor Navas, la défense du PSG semble plus sereine. En 26 matches toutes compétitions confondues, le PSG a réalisé 17 clean sheets, n’encaissant que 14 buts. Comme le rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG, sur son site internet Canal.canal-historique, le club de la capitale à la meilleure moyenne de but par match avec 0,53 but encaissé par rencontre, soit la meilleure défense d’Europe. L’Athletic Bilbao, de Yuri Berchiche, a certes encaissé seulement 12 buts, mais a joué moins de matches que le PSG (19 matches). Le podium est complété par l’Atlético Madrid avec 16 buts encaissés en 24 matches, soit une moyenne de 0,66.