Le PSG ne va pas communiquer son groupe pour le match contre Linas-Montlhéry (LP)

Comme avant chaque match, les supporters du PSG attendent le groupe que va constituer Thomas Tuchel. Celui pour la rencontre de ce soir entre Linas-Montlhéry et le PSG n’est pas encore tombé et il ne tombera pas, comme ça avait été le cas pendant plusieurs mois la saison dernière. En effet, comme le rapporte le Parisien sur son compte twitter, “le PSG n’a pas prévu de communiquer son groupe. […] Le club maintient le suspense sur l’ampleur de la rotation.” Pour connaître les joueurs convoqués et les noms alignés pour le onze parisien, il faudra donc attendre la fin de la journée, à l’arrivée des joueurs parisiens au Stade Robert-Bobin de Bondoufle.

