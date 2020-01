Le PSG, neuvième club le plus suivi sur les réseaux sociaux chinois

Comme chaque année, Mailman réalise son enquête annuelle appelée RED Card pour savoir qui, entre les joueurs, clubs et ligues, sont les plus influents en 2019 sur les réseaux sociaux chinois. Et dans le rapport de cette année, le PSG se classe neuvième avec 61 millions de pages vues sur les réseaux chinois. C’est encore loin du leader, le FC Barcelone (126 millions) ou bien encore son dauphin (119 millions) mais le PSG continue à grimper en popularité en Chine. Plusieurs raisons à ça, déjà la tournée estivale 2019 qui s’est déroulé en Chine et durant laquelle le PSG a joué plusieurs matches. Un autre point important à ce développement, la présence, jusqu’à cet été, de Wang Shuang, attaquante chinoise qui a permis au PSG de s’exporter plus facilement en Asie. Pour preuve, Wang a le meilleur taux d’engagement (réactivité aux posts du joueur) des Rouge & Bleu) devant Neymar et Mbappé. En ce qui concerne les joueurs, c’est Cristiano Ronaldo qui domine le classement, devant Lionel Messi et Neymar.