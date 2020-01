Le PSG présent sur les podiums de la Fashion Week

Le Paris Saint-Germain est devenu ces dernières années une marque à part entière, grâce à des partenariats qui ont permis de s’étendre au-delà du football. Alors que le club de la capitale va officialiser dans les prochains jours son nouveau maillot avec la marque Jordan, il était aussi présent sur les podiums de la Fashion Week ce mardi à Paris.

En effet, le jeune créateur français Louis-Gabriel Nouchi a présenté aux Folies Bergères sa nouvelle collection pour son défilé automne-hiver 2020-2021. En association avec le Paris Saint-Germain, le styliste a fait défiler un costume en velours noir avec les inscriptions “PSG” partout dessus, en plus d’un haut et d’une casquette de la même couleur et les mêmes motifs.

Défilé Louis-Gabriel Nouchi 2020. (SHOJI FUJII)