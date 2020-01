Le PSG prolonge son partenariat avec Unibet

Depuis juin 2018, le PSG et Unibet, membre de Kindred Group, forment un partenaire solide. Et, c’est parti pour durer ! En effet, le club de la capitale vient d’annoncer le renforcement et l’extension de leur collaboration des deux entités jusqu’en 2023.

“La nouvelle dimension du partenariat répond à la volonté commune des deux marques de rayonner ensemble sur de nouveaux territoires au-delà des frontières européennes, notamment aux États-Unis et en Australie, afin de toucher de nouveaux publics. Outre les territoires supplémentaires, le nouvel engagement inclut également des droits renforcés en Europe“, a expliqué le PSG dans son communiqué.