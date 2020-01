Le PSG récompensé aux Red Card Awards 2020

Depuis plusieurs années, le PSG se développe dans différents secteurs afin de rayonner au niveau international. En plus du domaine sportif, le club de la capitale excelle également au niveau digital. Et comme annoncé sur son site internet, le club de la capitale a été récompensé aux Red Card Awards 2020 en Chine, dans deux catégories. “Souvent loué pour ses projets digitaux originaux et novateurs”, les Rouge et Bleu l’ont emporté dans la catégorie “Best Use of Technology” (Meilleur usage de nouvelle technologie), qui récompense le club de football ayant crée l’expérience fan la plus innovante, grâce notamment à l’organisation du H5 Game lors du dernier China Tour. “Aussi, le club de la capitale a produit la vidéo la plus vue, réalisée par un club de football, sur le réseau social chinois Douyin, lors d’une tournée.” précise le PSG sur son site internet.