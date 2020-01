Le monde du basketball et du sport dans son ensemble a perdu une de ses légendes dimanche dernier. Âgé de 41 ans, Kobe Bryant a perdu la vie dans un accident d’hélicoptère avec huit autres personnes dont sa fille de 13 ans, Gianna. Grand fan de football, The Black Mamba avait notamment rendu visite aux Parisiens en 2017. Après de nombreux hommages rendus par les joueurs du club de la capitale sur les réseaux sociaux, le PSG rendra hommage à Kobe Bryant ce samedi au Parc des Princes, “une personnalité rare et charismatique, véritable source d’inspiration aux yeux de la jeunesse du monde entier et dont la carrière aura été parsemée d’émotions magnifiques.”

Un hommage fort lui sera rendu à travers un clip vidéo projeté ce samedi sur les écrans du Parc des Princes lors de la rencontre face à Montpellier, “parce que Kobe incarnait ce que le sport peut apporter de plus grand” conclut le PSG sur son site internet.