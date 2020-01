Le PSG reste sur 10 matches sans défaite à Lorient

Ce dimanche à 20h55 (Eurosport 2), le PSG se déplace sur la piteuse pelouse du Moustoir afin d’affronter le FC Lorient (Ligue 2), dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. Les Parisiens affronteront une équipe lorientaise – dirigée par Christophe Pélissier – qui reste sur 9 victoires et 1 défaite sur leurs dix derniers matches toutes compétitions confondues. Mais ces dernières années, le club de la capitale réussit bien dans l’enceinte des Merlus. En effet, comme le rapporte Michel Kollar sur son site, paris.canal-historique, les Parisiens restent sur 10 matches sans défaite en Bretagne dont 7 victoires consécutives. La dernière défaite du PSG à Lorient remonte 19 janvier 2008 (défaite 1-0). En 17 confrontations chez les Merlus, le club de la capitale possède un bilan de 11 victoires, 4 nuls et 2 défaites.

De plus, si les Rouge et Bleu s’imposent à Lorient, ils battront leur record du nombre de victoires consécutives à l’extérieur en matchs officiels. Un record actuellement co-détenu par Lorient et Nantes (série achevée la saison passée lors de la défaite 3-2 à la Beaujoire).