Le PSG serait confiant quant à la prolongation de Neymar (ESPN)

Flamboyant, et sur tous les fronts, depuis plusieurs matches maintenant, Neymar Jr se place comme le leader technique et créatif du Paris Saint-Germain. Depuis quelques semaines, des rumeurs sur une éventuelle prolongations du Ney sont évoquées, le joueur se sentant apparemment bien plus à l’aise dans la capitale française.

Une version corroborée par ESPN. En effet, selon cette source, Neymar se sentirait au mieux au sein de l’effectif Rouge et Bleu. Mieux, il se serait enfin parfaitement accoutumé à la ville lumière et s’y sentirait à sa place. Le média nous explique ainsi que cet état de fait pourrait bien déboucher sur une prolongation de contrat. Des discussions en ce sens seraient d’ores et déjà ouvertes entre le père du Brésilien, Pini Zahavi et Leonardo. Une source proche de Neymar ayant même affirmé à ESPN que la priorité de l’Auriverde pour son avenir serait le PSG.

On connait néanmoins la chanson, tout cela serait conditionné à une seule et même réalité, celle du terrain et de la Ligue des Champions. Car oui, si des pourparlers auraient été entamés, ces derniers pourraient prendre un tournant intéressant uniquement dans l’hypothèse où le PSG ne se rate pas au sein de la compétition continentale. Aucune décision ne sera prise avant avril donc. En revanche, le club parisien serait confiant dans ce dossier et estime à de bonnes chances la concrétisation de celui-ci.

ESPN évoque également le cas de Kylian Mbappé : contrairement à son acolyte d’attaque, le natif de Paris possèderait une proposition ferme et écrite. À l’heure où sont écrites ces lignes, le numéro 7 francilien n’aurait toujours pas donné de réponse au board parisien. Il aimerait se donner le temps de la réflexion.