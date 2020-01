Le PSG, sur les traces de Gana Gueye

Idrissa Gueye a rallié le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Depuis, le Sénégalais a offert une seule véritable Master Class lors du premier match face au Real Madrid en phase de poule de la Ligue des Champions (3-0). Depuis, cela est un peu plus délicat pour celui qui retrouvera son ancien club ce soir à l’occasion du choc de la 21e journée de Ligue 1.

Le club de la capitale, via son site officiel, vient de nous annoncer qu’un reportage a été tourné sur les traces du milieu de terrain francilien. De retour au pays dans le cadre des qualifications pour la CAN le 10 novembre dernier, Gueye a ainsi vu le PSG le suivre, caméra au poing. Le Paris Saint-Germain diffusera ainsi un documentaire exclusif sur l’un de ses joueurs au sein même de ses racines. Voici un très court extrait, le doc sera disponible ce lundi 27 janvier sur toutes les plateformes digitales du club. En outre, le PSG nous annonce également que celui-ci ne sera pas le dernier puisque d’autres, dans la même veine, vont suivre après Gana Made In Africa.