Le PSG tente le rapprochement avec Houssem Aouar

Les deux joueurs les plus attractifs de l’Olympique Lyonnais, Moussa Dembele (23 ans, sous contrat jusqu’en 2023) et Houssem Aouar (21 ans, 2023), font l’objet de diverses convoitises. Leurs départs semblent inéluctables. Pour le milieu de terrain polyvalent de 21 ans qui avait tapé dans l’œil de Pep Guardiola on parle d’ores et déjà de 50 à 60 millions d’euros au minimum à débourser. Jean-Michel Aulas saura être gourmand pour son jeune talent. Cela ne semble pas effrayer le PSG.

Jeudi se tenait l’événement “Predator” à l’Adidas Store des Champs-Élysées, où on trouvait les Parisiens Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Gana Gueye et Christiane Endler et un Lyonnais, Houssem Aouar. En marge du show de l’équipementier, le joueur de l’OL a dîné selon nos informations au Four Seasons Georges V avec Zoumana Camara. Une table de six personnes, avec l’entourage d’Aouar. L’occasion de parler discrètement de projet sportif, potentiellement à Paris. Le PSG tente visiblement un rapprochement avec Houssem Aouar dans la perspective du prochain mercato estival.