Le PSG troisième masse salariale d’Europe et sixième billetterie selon l’UEFA

Le PSG a un vestiaire cinq étoiles. Et cela a un coût, le troisième en Europe en 2018. C’est ce que révèle un rapport de l’UEFA publié aujourd’hui, le Paris Saint-Germain a la troisième masse salariale du continent (337M€) avec une hausse de 24% liée aux engagements de Neymar et de Kylian Mbappé. Le club francilien est cependant loin du FC Barcelone (529M€) et du Real Madrid (431M€). L’UEFA explique aussi qu’il y a eu une hausse “significative” du chiffre d’affaires du PSG : +18%, à 638M€ en 2019. Autre élément à retenir, malgré la capacité restreinte du Parc des Princes, le PSG est 6e en termes de recettes de billetterie (100M€). Le fruit d’une tarification élevée (93,3€ par spectateur par rencontre) et d’un fort taux de remplissage. Le PSG est véritablement passé avec QSI dans une autre dimension.