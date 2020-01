Le PSG vise Tariq Lamptey de Chelsea (RMC Sport)

Le PSG est toujours à la recherche d’une jeune pépite pour le futur. Alors que plusieurs joueurs sont en fin de contrat à la fin de la saison, comme Thomas Meunier, le club de la capitale aurait ciblé son remplaçant. Et ce n’est pas un nom ronflant qui a déjà une certaine expérience au plus haut niveau. En effet, RMC Sport dévoile que les Rouge et Bleu visent Tariq Lamptey (19 ans), le latéral droit de Chelsea.

En fin de contrat en juin prochain, l’Anglais pourrait s’inscrire “dans la stratégie de post-formation du PSG.“ Mais les Franciliens ne sont pas seuls sur sur dossier puisque Nice est aussi sur les rangs. Tariq Lamptey, lui, a fait plusieurs apparitions avec l’équipe première des Blues cette saison. Affaire à suivre…