Le quatuor offensif titulaire face à Monaco, Kouassi dans le onze (L’Equipe)

Ce soir à 21h (Canal Plus), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Louis II afin d’affronter l’AS Monaco, en match en retard de la 15ème journée de Ligue 1. Critiqués après le match nul spectaculaire au Parc des Princes (3-3) dimanche dernier, les “Quatre Fantastiques” parisiens, composés de Di María, Mbappé, Icardi et Neymar, seront de nouveau titulaires selon les informations du journaliste de L’Equipe, Damien Degorre. De son côté ,Verratti débutera sur le banc et sera remplacé par Kouassi au milieu de terrain, en compagnie de Gueye.

XI du PSG selon L’Equipe : Navas – Dagba, Thiago Silva (c), Kimpembe, Kurzawa – Di Maria, Gueye, Kouassi, Neymar – Mbappé, Icardi.