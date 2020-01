Le Tallec prévient le PSG : “Ils savent contre qui ils vont tomber”

Éliminé en Coupe de France par Belfort, neuvième de National 2, le prochain adversaire du PSG (samedi à 17h30 au Parc des Princes), Montpellier (4e de la Ligue 1), a fait partie des clubs de l’élite victimes de la “magie” de la compétition. Exit le MHSC et exit Geronimo Rulli, car le gardien de but argentin a été exclu à la 93e minute de la rencontre pour une faute d’antijeu. C’est donc le jeune Dimitry Bertaud (21 ans, 270 minutes de jeu), formé au club, qui sera dans la cage à Paris. On ne verra pas non plus au Parc des Princes Roger Assalé. L’attaquant international ivoirien des Youngs Boys de Berne annoncé à Montpellier va plutôt signer à Leganes (19e de la Liga).

En revanche, on devrait voir Damien Le Tallec face au PSG. “On est tous déçus mais il faut continuer en championnat. Il faut oublier pour que ça ne casse pas la dynamique, commente le joueur polyvalent dans le Midi Libre. On va jouer au Parc, dans des bonnes conditions, on va prendre du plaisir et essayer de faire quelque chose. Ils savent contre qui ils vont tomber (sourire). On va essayer de leur rendre le match difficile, sans finir à dix si possible. Il faut faire le match 90 minutes.” A l’aller, le match (1-3) à la Mosson avait été très tendu en tribune et sur le terrain. Et même ensuite avec le numéro d’Andy Delort. Les trouvailles s’annoncent corsées entre le PSG et Montpellier. L’attaquant n’ayant pas mâché ses mots sur France Bleu Hérault dans “100% Paillade” : “On verra comment il me regarde Neymar, après vous le savez, moi je n’ai peur de personne. Mais c’est plus Paredes que Neymar… Incroyable comme il parle… incroyable ! Leur mettre un doublé pour les calmer ? Oui, on va essayer.”