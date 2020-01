Lemina : “Le PSG ? Honnêtement, je les trouve plus forts que les années précédentes”

Mario Lemina a affronté le PSG en phase de groupes de la Ligue des Champions avec Galatasaray. Résultat, deux défaites pour lui et son équipe, même s’il était forfait à l’aller. (0-1, 5-0). Dans une interview accordée à France Football, le milieu de terrain (26 ans) a avoué avoir été impressionné par les Rouge & Bleu.

“Le PSG ? Très fort ! Je suis toujours la Ligue 1 et qui dit Ligue 1 dit PSG, donc je regarde pas mal de leurs matches. Honnêtement, je les trouve plus forts que les années précédentes. Offensivement, j’ai l’impression qu’ils ont réussi à trouver une certaine alchimie. Je crois qu’ils ne sont pas loin de faire partie des favoris pour atteindre la finale de la Ligue des champions et pourquoi pas pour la gagner…”