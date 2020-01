L’entraîneur de Linas-Montlhéry, Stéphane Cabrelli, évoque sa passion pour le PSG

Ce dimanche à 20h55 (Eurosport 2), le PSG retrouvera la compétition face à Linas-Monthléry, dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Une rencontre qui aura lieu au stade Robert-Bobin de Bondoufle (Essonne). Une affiche particulière pour ce club de région parisienne qui comporte dans son effectif de nombreux supporters du Paris Saint-Germain, à l’image de l’entraîneur Stéphane Cabrelli. Grand supporter du club de la capitale depuis son enfance, le coach du club de Régional 1 s’est exprimé sur sa passion pour les Rouge et Bleu, dans des propos accordés à RMC Sport.

“C’était au temps des Mustapha Dahleb et François M’Pelé. C’était mes premiers pas au Parc des Princes et j’ai connu l’ère Borelli, l’ère Canal Plus, Colony Capital et maintenant les Qataris (…) J’ai été abonné dans les années 80 et là, je me suis réabonné depuis un peu plus de dix ans. J’ai connu les grands moments ainsi que les mauvais. J’ai aussi effectué des déplacements en Italie ou en Angleterre et j’ai assisté aux finales de Coupe d’Europe. Si j’arrive à avoir des places, j’irai à Dortmund pour le huitième de finale de Ligue des champions.”