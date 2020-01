Leonardo clôt le mercato hivernal du PSG

Le mercato hivernal ferme ses portes dans quelques heures. Et cette année, le marché des transferts du mois de janvier a été très calme au PSG. Si le dossier Cavani a largement été le feuilleton pour le club de la capitale, Leonardo s’est présenté devant les médias avant la conférence de presse de Thomas Tuchel pour faire le point.

Selon le directeur sportif parisien, le mercato est terminé et il n’y aura pas de changement de dernière minute. “Le dossier Cavani est clos. On n’a pas eu d’accord avec d’autres clubs, le joueur est disponible pour jouer avec l’équipe. Pour Kurzawa, on avait un accord avec la Juve et Mattia De Sciglio, mais la Juve a fait marche arrière. Le mercato est terminé“, a ainsi indiqué Leonardo.