Leonardo fait le point sur le mercato parisien et reconnait que Cavani a demandé à partir

Edinson Cavani est le nom qui agite le mercato hivernal à Paris. En fin de contrat en juin prochain, El Matador tient une offre de l’Atlético Madrid pour cet hiver, ou bien cet été. Ces derniers jours, des échos faisaient état d’un souhait de Cavani de quitter le PSG cet hiver. Une information confirmée par Leonardo en zone mixte. “Edinson Cavani a demandé à partir. On étudie la situation“, explique le directeur sportif parisien. Avant de poursuivre en indiquant que le PSG tient bien une offre de l’Atlético Madrid mais qu’il ne “l’on ne l’a pas retenue“. Leonardo terminant en expliquant ne pas savoir “comment ça va finir”. “On connaît la situation. Ce n’est pas facile. Trouver un remplaçant ? C’est une bonne question. On y réfléchit“, conclut Leonardo dans des propos relayés par Loïc Tanzi, journaliste RMC Sport. Au sujet des dossiers prolongations de Neymar et Mbappé, Leonardo a expliqué “on verra après le mercato“. Enfin, en ce qui concerne Layvin Kurzawa, “il n’y a, pour l’instant, aucune discussion avec Arsenal“. Pour rappel, il ne reste plus que onze jours pour finaliser ce dossier.