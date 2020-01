Lepetit : “Très prochainement le PSG ne sera plus dépendant de ses sponsors qatariens”

+992% en une décade… la valeur du PSG en tant que club de sport a explosé, grâce au Qatar et QSi, pour dépasser le milliard de dollars, selon Forbes. Une progression unique en son genre dans le monde du football. Mais le PSG a désormais plus besoin d’exploits en Ligue des champions pour passer un autre pallier que d’argent de sponsors qatariens.

“On est passé d’un club qui ne valait plus grand-chose, avec des problèmes de supporters et peu de joueurs au portefeuille, à une marque de sport internationale, commente Christophe Lepetit, responsable des études économiques du Centre de droit et d’économie du sport de Limoges (CDES), dans Le Parisien. Au départ, le PSG a eu besoin des financements de son actionnaire. La puissance financière du Qatar a permis d’amorcer la pompe. Aujourd’hui, on se rend compte que très progressivement mais très prochainement, le PSG ne sera plus dépendant de ses sponsors qatariens. […] Potentiellement, les Qatariens disposent d’un club qui vaut beaucoup plus que le montant déboursé pour l’acheter. Pour un entrepreneur, il serait tentant de vendre, au vu d’une valorisation proche de son sommet. Pas pour un état qui n’a pas nécessairement besoin d’argent.“