L’équipe possible de Saint-Etienne face au PSG

Les Verts n’ont pas gardé un bon souvenir de la première confrontation de la saison contre le PSG. L’AS Saint-Etienne avait encaissé en championnat un 4-0 à Geoffroy-Guichard. Demain, mercredi, les deux équipes se retrouvent dans le cadre des quarts de finale de la dernière Coupe de la Ligue. Ce sera sans William Saliba, Romain Hamouma, Kévin Monnet-Paquet et Gabriel Silva, blessés de longue date. Ce sera avec Jean-Eudes Aholou (exclu contre le PSG pour une faute dangereuse sur Leo Paredes) et Miguel Trauco, de retour de suspension. Claude Puel devrait pouvoir compter sur Mathieu Debuchy, qui était sorti en Coupe de France à Bastia après un choc à la tête. Tout comme Yann M’Vila qui en a fini avec sa convalescence après avoir été malade ce week-end. Idem pour Harold Moukoudi qui peut lui réintégrer le groupe. Enfin, comme il s’agit d’un match de coupe nationale, on doit retrouver dans la cage de Saint-Etienne Jessy Moulin.

Équipe possible de l’ASSE : Moulin – Debuchy, Fofana, Perrin, Trauco – M’vila ou Aholou ou Camara, Youssouf – Boudebouz, Khazri, Nordin ou Honorat.