Les “4 Fantastiques” ont inscrit 71% des buts du PSG depuis le début de la saison

Après la “MCN”, l’attaque du Paris Saint-Germain s’est trouvé un nouveau surnom : “Les 4 Fantastiques” (en référence aux super-héros de l’univers Marvel).

Kylian Mbappé, Neymar Jr, Mauro Icardi et Angel Di Maria constitue ce quatuor de choc qui fait des ravages depuis le début de la saison. Malgré les méformes physiques de certains ou les blessures pour les autres, les quatre joueurs ont chacun réussi à tirer leur épingle du jeu et leurs statistiques sont tout simplement exceptionnels.

Le Paris Saint-Germain a inscrit 78 buts lors de ces cinq premiers mois de l’exercice 2019/2020 (43 en Ligue 1, 17 en Ligue des Champions, 10 en Coupe de la Ligue, 6 en Coupe de France, et 2 au Trophée des Champions). Sur ce total, les quatre joueurs ont marqué 56 buts, ce qui représente un peu plus de 71% des réalisations des Rouge & Bleu.

En prenant en compte qu’aucun de ces offensifs n’étaient présents lors du carton en Coupe de France face à Linas-Montlhéry (6-0), ce chiffre augmente à plus de 77% !

En Ligue 1 avec 30 buts sur les 43 inscrits par le PSG, le pourcentage est un peu en dessous de la moyenne générale (69%) mais explose en Ligue des Champions avec 13 buts des “4 Fantastiques” sur les 17 du club de la capital soit un total de 76% !

En étant désormais associé dans le onze de départ de Thomas Tuchel, ce quatuor de feu n’est pas prêt d’arrêter de faire des ravages !