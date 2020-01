Les chiffres avant Lorient / PSG

Ce soir à 20h55 (Eurosport 2), le PSG se déplace sur la pelouse abîmée du Moustoir afin d’affronter le FC Lorient, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Sur leur site internet, les Rouge et Bleu sont revenus sur quelques chiffres importants avant cette confrontation entre les leaders de Ligue 1 et Ligue 2. Une rencontre qui réussit bien aux Parisiens. En effet, en 34 matches officiels entre les deux équipes, le club de la capitale possède un bilan très avantageux avec 19 victoires, 6 nuls et 8 défaites. Comme évoqué plus tôt dans la semaine, le PSG reste notamment sur 10 matches sans défaite chez les Merlus dont 7 victoires consécutives.

De plus, le club de la capitale compte bien poursuivre son incroyable série à l’extérieur. Depuis le match nul face à Caen en mai 2018 (0-0), les Franciliens ont marqué au moins un but lors de leurs 41 derniers déplacements. Irrésistible depuis plusieurs semaines, Neymar pourrait faire tomber un record. En cas de but face aux Lorientais, le numéro 10 parisien marquerait ainsi lors de 9 matches consécutifs, une performance jamais réalisée depuis la création du club. Il est actuellement à égalité avec Carlos Bianchi et Kylian Mbappé (au moins un but inscrit lors de 8 matches d’affilée).