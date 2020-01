Les chiffres avant LOSC / PSG

Ce dimanche soir, le PSG se déplace sur le terrain du LOSC afin de conclure la 21e journée de Ligue 1. Un match qui ne s’annoncera pas simple, alors que les hommes de Thomas Tuchel enchaînent leur quatrième déplacement consécutif. Et avant le coup d’envoi de ce choc, le club de la capitale, via son site officiel, a partagé quelques chiffres concernant le passif entre les deux écuries.

C’est donc le 92e match entre Paris et Lille, le bilan est assez équilibré puisque le PSG possède 37 victoires, 27 nuls et 30 revers. Le LOSC est aussi l’adversaire contre lequel Paris a glané son tout premier titre, l’équivalent de la Ligue 2, en 1971. De plus, cette confrontation pourrait permettre aux Parisiens de continuer leur série de 42 matches consécutifs avec au moins une réalisation inscrite.