Les chiffres avant Pau / PSG

Aujourd’hui à 18h30 (Eurosport 2), le PSG se déplace sur la pitoyable pelouse du Stade du Hameau afin d’affronter le Pau FC, à l’occasion des 8es de finale de Coupe de France. Un cinquième déplacement consécutif pour les joueurs de Thomas Tuchel. Sur son site internet, le club de la capitale a livré quelques chiffres avant cette confrontation face au club de National. Les deux équipes se sont déjà rencontrées une fois. C’était le 27 février 1998 en 8es de finale de Coupe de France, les Rouge et Bleu l’avaient emporté (1-0 après prolongation) grâce à un but de Raï. Ce soir, les Parisiens joueront leur 235ème match de Coupe de France avec un bilan actuel de “165 victoires, 28 nuls et 41 défaites, soit une moyenne de 70% de victoires.”

Face aux clubs de divisions inférieures, le club de la capitale reste sur 24 qualifications depuis l’élimination le 13 janvier 2010 face à Guingamp en Coupe de la Ligue (0-1). Enfin, le PSG devra poursuivre sa série impressionnante de 43 matches avec au moins un but inscrit à l’extérieur.