Les chiffres avant PSG / ASSE

Ce mercredi soir, le PSG accueille l’AS Saint-Etienne dans son antre du Parc des Princes à l’occasion des 8e de finale de la bientôt feu Coupe de la Ligue. Et avant cette partie, le club de la capitale, via son site officiel, a partagé quelques statistiques sur le passif entre les deux équipes.

C’est donc la 86e fois que le PSG affronte les Stéphanois. Le bilan est largement à l’avantage des Rouge et Bleu : 46 victoires, 26 nuls et 13 revers. Mieux, cela fait maintenant 19 rencontres que Paris n’a plus concédé de défaite face à l’ASSE (15 succès, 4 nuls). On le sait, c’est une écurie qui réussit particulièrement bien aux Parisiens puisque c’est l’équipe qui a encaissé le plus de buts face aux Franciliens (150). Et en cas de succès fleuve ce soir, Saint-Etienne pourrait bien devenir la toute première équipe à atteindre la barre symbolique des 100 buts encaissés au Parc des Princes.

Du côté des individualités, c’est Kylian Mbappé et Edinson Cavani qui pourraient bien se distinguer en cas de performance : en effet, le natif de Paris pourrait ainsi égaler un vieux record. S’il marque ce soir, il enchaînerait donc son huitième match consécutif avec au moins une réalisation. À l’échelle de l’Histoire du PSG, seul Carlo Bianchi, en 1978-1979, est parvenu à réaliser une telle performance. Pour ce qui est du Matador, celui-ci deviendrait, en cas de but, le meilleur buteur de l’Histoire de la Coupe de la Ligue. À l’heure où sont écrites ces lignes, l’Uruguayen en est à 15, c’est-à-dire au même niveau qu’un certain Pedro Miguel Pauleta (5 avec Bordeaux et 10 avec Paris).