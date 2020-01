Coupe de la Ligue – Les chiffres avant Reims / PSG

Ce soir à 21h (Canal Plus), le PSG se déplace à Auguste-Delaune pour affronter le Stade de Reims, dans le cadre de la demi-finale de Coupe de la Ligue. Un adversaire qui a posé des difficultés au club de la capitale lors des deux derniers matches. Mais à une rencontre d’une finale au Stade de France face à l’Olympique Lyonnais, les Rouge et Bleu auront à coeur de se qualifier pour remporter la dernière édition de cette coupe nationale.

Sur son site internet, le PSG a donné quelques statistiques avant la confrontation face aux Rémois. Malgré deux victoires consécutives face aux Parisiens, les Rouges et Blancs feront face à un adversaire qui a peu connu le goût de la défaite à ce stade de la compétition. En effet, le club de la capitale va disputer sa 13ème demi-finale de Coupe de la Ligue pour un bilan actuel de 9 qualifications et 3 éliminations (la dernière défaite remonte à 2011 face à Montpellier). De plus en cas de victoire, le PSG portera sa série d’invincibilité à 15 matches sans défaite depuis le revers face à Dijon en novembre dernier (1-2).

Présent dans le groupe, Neymar Jr pourrait faire tomber un record face aux Champenois. En cas de but ce soir, le numéro 10 parisien aura marqué au moins un but lors de neuf matches consécutifs. Il est actuellement à égalité avec Kylian Mbappé et Carlos Bianchi (au moins une réalisation en 8 rencontres d’affilée). Enfin, le club de la capitale pourrait atteindre le cap des 4.000 buts inscrits depuis la création du club en 1970. Le total actuel est de 3.997 buts.