Les chiffres clés avant PSG / Monaco

La 20e journée de Ligue 1 se conclura ce dimanche soir (21h00, Canal+) avec la confrontation entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco sur la pelouse du Parc des Princes. Et avant le coup d’envoi de cette partie, le club de la capitale nous a partagé quelques chiffres sur ce match par le biais de son site officiel.

C’est ainsi la 102e fois que le PSG rencontre l’équipe du Rocher. Le passif reste, malgré les récents succès franciliens face aux Monégasques, largement en faveur de ces derniers : 30 victoires, 27 nuls et 44 revers pour le PSG. En revanche, Paris reste sur neuf succès consécutifs face à cet adversaire. Côté individuel, Kylian Mbappé pourrait bien s’offrir un joli petit record s’il venait à scorer ce soir : en effet, il reste sur une série de huit matches consécutifs en inscrivant au moins un but. Il pourrait donc dépasser un certain Carlos Bianchi (1978-1979). Enfin, un autre joueur devrait continuer à inscrire son nom dans l’historique parisien : Marco Verratti. Pressenti dans le onze rouge et bleu ce soir, Il Gufetto va donc enchaîner son 300e matches sous la tunique parisienne.