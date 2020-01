Les chiffres clés du succès parisien face à Monaco

Après une première confrontation qui a débouché sur un nul très spectaculaire (3-3, 20e journée de Ligue 1), le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco se sont faits face une seconde fois en l’espace de trois jours à l’occasion d’un match en retard de la 15e journée de Ligue 1. Et cette fois-ci, les hommes de Thomas Tuchel ont proposé une copie bien plus convaincante d’un point de vue bloc équipe. Par le biais de son site officiel, le club de la capitale a mis en avant plusieurs chiffres liés à ce joli succès rouge et bleu, 1-4, sur la pelouse du Stade Louis II.

La très belle série des Rouge et bleu y est ainsi exposée : le club parisien reste sur 8 matches sans défaite au sein de l’élite hexagonale (7 succès et un nul). Mieux, toutes compétitions confondues, cette série s’étend à 13 partie sans revers. Côté individuel, Kylian Mbappé, avec son doublé ce mercredi soir, a augmenté son bilan but, qui reste absolument phénoménal : 46 buts en Ligue 1 depuis l’entame de la saison dernière. Son acolyte d’attaque, Neymar Jr, a lui enchaîné son huitième match consécutif avec au moins une réalisation. Il pourra peut-être battre le record détenu par Carlos Bianchi (1978-1979). Pour cela, il faudra qu’il marque face à Lorient ce dimanche (16e de finale de Coupe de France)