Les chiffres du succès parisien à Lille

Les hommes de Thomas Tuchel, portés par un Neymar des grands soirs, se sont offerts un succès maitrisé en terre lilloise (0-2, 21e journée de Ligue 1). Suite à ce succès, le club de la capitale, par le biais de son site officiel, a dévoilé quelques chiffres liés à ce match.

Grâce à cette victoire, les Parisiens ont enchaîné leur 17e rencontre sans défaite. Côté individuel, Neymar Jr, auteur d’un doublé, dont un but absolument sublime, a inscrit son 47e but en Ligue 1 en… 50 matches. C’est le premier joueur à atteindre un tel bilan en près de 50 ans. Du reste, Marco Verratti, passeur pour le Ney ce dimanche soir, s’est offert une troisième assiste en autant de matches, une première pour Il Gufetto depuis qu’il porte la tunique rouge et bleu.