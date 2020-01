Les chiffres marquants après le succès du PSG à Pau

Hier, le PSG s’est tranquillement imposé sur la piteuse pelouse de Pau (0-2) dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France. Cette qualification pour les quarts de finale est la 10e lors des 11 dernières éditions de la Coupe de France, comme le rapporte le PSG sur son site internet. En 235 matches de CDF, le club de la capitale a remporté 165 matches, soit 70% de victoires dans la compétition (28 nuls et 41 défaites). Le PSG est d’ailleurs invaincu sur ses 33 derniers matches de Coupe de France (32 victoires, 1 nul, une défaite aux tirs au but est statistiquement considérée comme un match nul, ndlr). Enfin, Mitchel Bakker – entré en cours de jeu hier – est devenu le 460e joueur de l’histoire des Rouge & Bleu.