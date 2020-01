Les joueurs de Linas-Montlhéry prêts à affronter le PSG

Alors que les joueurs du PSG profitent de leurs vacances, les joueurs de Linas-Montlhéry, prochain adverse du PSG en 32es de finale de Coupe de France, sont eux à l’entraînement depuis une semaine. Dans des propos relayés par le Parisien, certains joueurs ont expliqué ne pas avoir fait d’excès lors des réveillons de fin d’année.

“On a tous fait très attention à ne pas faire d’excès. On ne peut pas se permettre de prendre deux ou trois kilos. Pour une fois, on peut se priver. On ne fera pas d’autres matches comme celui-là“, explique Johan Roca, le capitaine du club de Régional 1, qui a été formé au PSG. De son côté, Teddy Duval a lui aussi évité les excès. “L’an dernier, on avait bien profité lors d’un repas entre amis, on s’était couché à 4-5 heures du matin. Cette fois, vu l’importance du rendez-vous, j’ai été plus raisonnable, même si j’ai un petit diable qui trotte dans ma tête.”