Les joueurs Parisiens vous souhaitent une bonne année

Les joueurs du PSG ont encore quelques heures de vacances, eux qui reprendront l’entraînement demain en perspective du 32e de finale de Coupe de France contre Linas-Montlhéry dimanche soir à Bondoufle (20h55). À la veille de la reprise, plusieurs joueurs Parisiens ont tenu à souhaiter une bonne année 2020 aux supporters parisiens via les réseaux sociaux. Petit florilège.

On termine une année comme on en commence une autre… avec classe, efficacité et maturité! Mais surtout BEAUCOUP de second degré 😁

Happy new year 2020! #TÔTOUTARD 💥💥💥👊🏻🇧🇪 pic.twitter.com/IIlj7o3jjr

— Thomas Meunier (@ThomMills) January 1, 2020