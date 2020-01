Les médias italiens convaincus que Leonardo a son plan pour signer Paquetà

Dans une semaine le mercato fermera ses portes, et en Italie on sent venir un coup signé Leonardo pour récupérer sur le fil Lucas Paquetà, milieu de terrain de 22 ans de l’AC Milan dans lequel il croit.

Le fait que le joueur sous contrat jusqu’en 2023 demande à Stefano Pioli de ne pas faire le déplacement à Brescia augure de quelque chose et plante un contexte (déprime alors que son entraîneur ne lui fait pas assez confiance). Selon les informations du Corriere della Sera, le seul club intéressé par le milieu de terrain est le PSG, avec Leonardo qui tire les ficelles. Donc le maître stratège est bien l’ancien milanais qui n’a proposé jusqu’ici au nom du PSG “que” 20-22M€ à la direction Rossoneri. Evidemment, Leonardo sait mieux que quiconque que Lucas Paquetà ne sera pas vendu pour ce montant (il a été acheté 38.4M€ il y a un an).

Quel est le plan de Leonardo ? Les journalistes transalpins s’interrogent. Va-t-il proposer 25M€ à prendre ou à laisser juste avant la fin du mercato ? La Repubblica et Tuttosport se demandent si un échange ne sera pas proposé et citent trois noms : Julian Draxler, Ander Herrera ou Leandro Paredes. Autre solution, moins appréciée des Rossoneri, une offre de prêt payant jusqu’en juin comme avec Mauro Icardi. Car il est clair que Lucas Paquetà aimerait quitter Milan lors de cette session d’hiver. Quoi qu’il en soit, de l’autre côté des Alpes on s’attend à une prise d’initiative du directeur sportif du PSG la semaine prochaine.