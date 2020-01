Les Milwaukee Bucks en visite au Parc des Princes

C’est l’évènement attendu par tous les amateurs de basket. La NBA va disputer son premier match de saison régulière en France à l’AccorHotels Arena de Paris. Une rencontre qui aura lieu le vendredi 24 janvier entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets. À cette occasion, les Milwaukee Bucks en ont profité pour visiter le Parc des Princes avec comme tête d’affiche la star de la NBA, Giánnis Antetokoúnmpo. Accompagné par ses coéquipiers Pat Connaughton, Cameron Reynolds, Donte DiVincenzo et son frère Thanásis Antetokoúnmpo, ils ont également fait un tour dans les vestiaires du Parc ainsi que dans la boutique et la salle arcade du club de la capitale. Pour rappel, le quatrième maillot Jordan du PSG devrait être dévoilé lors de cette rencontre de NBA.