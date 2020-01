Les Parisiennes écrasent Metz et recollent provisoirement à l’OL

L’ouverture du score après 38 secondes par Lea Khelifi contre son ancien club, le FC Metz, lanterne rouge de la D1 Arkema, laissait augurer d’un massacre “à la marseillaise” (les Phocéennes avaient encaissé un 11-0 contre le PSG). Mais les Lorraines ont plus de football que les Sudistes. De quoi n’encaisser “que” trois buts en première période, dont deux beaux buts de Marie-Antoinette Katoto (33e et 41e). Dès la reprise l’attaquante obtient un penalty que Nadia Nadim transforme (48e) devant une faible affluence à Saint-Germain-en-Laye. La joueuse américaine Shnia Gordon réduit l’écart à la 57e minute. A la 83e minute Marie-Antoinette Katoto s’offre un triplé grâce à une erreur arbitrale… la frappe de la buteuse ayant ricoché sur la barre sans franchir la ligne derrière. 5-1, score final. Avec cette victoire le PSG compte 35 points, comme Lyon. Les différences de but sont de +47 et +45. L’OL recevra demain le Stade de Reims. Mais pour l’instant, les Parisiennes tiennent leur petite finale mi-mars à Paris contre les championnes en titre.

XI du PSG contre Metz : Endler – Périsset, Paredes (c), Dudek, Morroni – Formiga, Geyoro (Boussaha 82e) – Diani, Nadim (Luana 76e), Khelifi (Saevik 65e) – Katoto.