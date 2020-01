Les Parisiens trustent les premières places dans plusieurs domaines statistiques en Ligue 1 sur la décennie écoulée

Depuis ce matin, une nouvelle décennie a débuté, celle des années 2020. Le spécialiste des statistiques, OptaJean, a dévoilé plusieurs domaines de statistiques sur la décennie écoulée, et beaucoup de Parisiens trustent la première place dans ces domaines. Pour commencer, place au capitaine du PSG, Thiago Silva, qui a un très bon pourcentage de passes réussies entre 2010 et 2019 en Ligue 1, 93, 6%, soit le meilleur ratio pour un défenseur qui a joué au moins 100 matches en L1.

93.6% – Thiago Silva affiche 93.6% de passes réussies en Ligue 1, plus que tout autre défenseur à minimum 100 matches dans l’élite lors des années 2010. Monstro. #Opta2010s pic.twitter.com/diJXZlnWMr

De son côté, Marquinhos affiche 2,4 points par match lors de la décennie des années 2010, la meilleure performance pour un joueur à au moins 100 matches en Ligue 1.

Marco Verratti détient lui, le record de passes tentées (15 944) et de passes réussies (14 485).

15 944 & 14 485 – Marco Verratti a tenté (15 944) et réussi (14 485) plus de passes que tout autre joueur de Ligue 1 au cours de la décennie écoulée. Distributeur. #Opta2010s pic.twitter.com/SjPuKTtyTt

Angel Di Maria a réalisé deux double-double en Ligue 1 (au moins dix buts et 10 passes décisives entre 2010 et 2019, aucun autre joueur n’a réussi cette performance.

10 & 10 – Angel Di Maria a marqué au moins 10 buts et délivré 10 passes décisives à 2 reprises lors d’une saison de Ligue 1 au cours de cette décennie (18 buts et 10 assists en 2015/16, 11 buts et 12 assists en 2018/19), aucun autre joueur ne fait mieux. Double-double. #Opta2010s pic.twitter.com/L8m2TnF0wv

