Les supporters de l’Atlético préféreraient Werner plutôt que Cavani

Si aujourd’hui il y a peu d’éléments pour croire en une signature dès janvier d’Edinson Cavani à l’Atlético de Madrid, l’éventualité fait parler car on se doute que la position du Matador dans la hiérarchie des attaquants ne peut le satisfaire. Et puis étant en fin de contrat en juin 2020, le PSG voit là une dernière opportunité de réaliser un transfert avec son buteur de 32 ans aux 198 réalisations. Mais pour le reste, tout penche dans la balance pour un maintien d’Edi Cavani à Paris.

Quoi qu’il en soit, 1666 supporters de l’Atlético de Madrid ont été sondés par le Mundo Deportivo pour savoir quel attaquant ils souhaitaient voir arriver cet hiver. Et dans la liste proposée, le préféré se nomme Timo Werner. L’Allemand du RB Leipzig obtient 44.1% des votes devant le buteur du PSG (37.88%). Souci, Werner c’est encore plus cher… L’attaquant du BVB Paco Alcácer obtient 11,2% des votes. Et le Borussia demande 40M€ pour lui. Inaccessible pour un club encadré financièrement par la Liga. Quant à Cédric Bakambu (2.28%) ou Dries Mertens (0.91%) ils n’excitent pas du tout les fans de l’Atlético.