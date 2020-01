Les supporters des Verts sont pessimistes…

Ce soir si l’AS Saint-Etienne venait a créer la même surprise que Guingamp il y a un an au Parc des Princes, les premiers surpris seraient les supporters des Verts… Pour les fans de l’ASSE, le PSG s’imposera largement, sans aucun suspense. C’est en tout cas ce qui est exprimé sur un forum communautaire. Extraits :

“Naturellement, on est encore tombé sur le PSG, et Tuchel commence sérieusement à me gonfler en alignant chaque fois contre nous sa meilleure équipe. Déjà qu’on n’a pas eu la chance en tombant une nouvelle fois contre eux, mais en plus on a même pas le bol de les jouer quand ils vont avoir leur calendrier démentiel, juste avant leur match face à Dortmund où ils sont obligés de réserver leurs meilleurs joueurs et de jouer en marchant de peur de se blesser.”

“De toutes façon il suffit aux Parisiens de faire un petit match d’entraînement ce soir sans trop forcer pour marquer des buts. Comme je l’ai dit maintes fois ce qui m’importe c’est qu’on en sorte sans blessés. Je pense qu’à 4-0 Tuchel sortira M’Bappé et peut-être Neymar.“

“Ça dépend plus d’eux que de nous parce qu’on pourrait faire un match incroyable qu’on ne gagnerait pas si eux jouent à 80%. Guingamp, ce qui s’est passé la saison dernière c’est juste irréel avec ces 3 penaltys dont 1 raté, des poteaux, des ratés incroyable de Cavani seul face à la cage, bref une réussite hallucinante. Au final on va affronter quasi la même équipe que Guingamp a joué la saison dernière, leur seul point faible ce sera Kherer derrière, pour le reste si ils jouent à 70 – 80% on a aucune chance.”