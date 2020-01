Les supporters monégasques assez confiants avant d’affronter le PSG

Repartis avec un 3-3 de Paris, les hommes de Robert Moreno ont gonflé leur moral et leur capital confiance. Il en va de même chez les supporters de l’AS Monaco qui abordent avec sérénité le choc face au PSG à Louis II, comme le montrent cette vidéo et les posts relevés sur un forum de fans.

Ce qui est prodigieux c’est que Moreno a fait progresser en quinze jours beaucoup de joueurs. Maripan, Baldé, Glik… Et puis surtout c’est le nombre d’occasions que Monaco s’est procuré. Toutes les occasions ont été construites. Le but de Ben Yedder, il a 3 défenseurs autour de lui… Quand tu as des joueurs techniques, s’ils arrivent à jouer ensemble c’est explosif. Le PSG se marche sur les pieds et sa défense est friable. Honnêtement avec le match de dimanche, Monaco est dans les 10 des grands d’Europe… 2/3 apports et on est redoutable… champion.

Les gars en réalité faut pas s’enflammer. Neymar avait l’air fâché après le match, Kylian ne passera pas à côté deux matchs de suite. Je m’attends à un match très très difficile. Concrètement hormis leur latéraux tout les autres joueurs ça reste des internationaux top niveau. Faut faire un gros match face au PSG, mais ça va être dur.

Pour rester pragmatique, on a besoin de points. Je cracherai donc clairement pas sur un nul contre le PSG… Très bien que Moreno ait amené sa patte, que l’équipe ait du baume au cœur… toussa toussa. Ça sera dur mais je préfère – pour le moment hein – voir un bon 1-1 avec une équipe solide et impliquée qu’un 5-7 où ça part à vau-l’eau (je dis pas que c’est ce qui s’est passé dimanche). Pour résumer, je préfère largement attraper une place en Europe (même C3) en faisant quelques matchs poussifs et que Moreno mette ses idées en place tranquillement… plutôt que s’enflammer sur des super phases mais qui “rapportent peu”. Je le redis, pour l’instant, dans notre situation…

Tuchel à dit que tous ses joueurs veulent jouer ce match contre nous pour montrer qu ils sont plus forts. Voilà on a gagné le respect de toutes ces stars. (on parle de Neymar, Di Maria, Mbappé, Cavani quand même !). Ils ont vu que notre équipe a du ballon. Bref je suis comblé. C’était un peu le scénario que j espérais.

Ils peuvent mettre n’importe quelle équipe, leurs latéraux sont des brêles. Si en plus les joueurs offensifs les aident pas ils vont encore se ramasser. En plus les deux de dimanche ne seront pas là. Il y aura forcément des espaces. Et s’il y en a moins que dimanche ça veut dire qu’ils seront plus frileux en attaque. Le match de dimanche est tout bénef pour nous. Le point espéré sur les deux rencontres est déjà pris. Du réalisme et on sera bien. Daghe !