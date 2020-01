Letang : “Vendre Camavinga à un autre club de Ligue 1 ? Oui, mais…”

C’est la reprise pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale va disputer ce soir son premier match en 2020 contre la modeste équipe de Linas-Montlhéry en Coupe de France. Cette période marque aussi le début du mercato hivernal.

Si dans le sens des départs certains ont leur avenir quasiment scellé, les incertitudes sont plus grandes concernant les arrivées. Parmi les noms fréquemment cités du côté de la capitale, on retrouve le jeune joueur du Stade Rennais Edouardo Camavinga. Le milieu de terrain de 17 ans, considéré comme la révélation de la saison, serait sur les tablettes de nombreux grands clubs européens dont celles du PSG.

Invité de l’émission Téléfoot, le président du club breton Olivier Létang est revenu sur la situation de sa pépite et déclare souhaiter la conserver le plus longtemps possible.

« La situation de Camavinga ? Je souhaiterais le garder dix ans. L’objectif, est de continuer à l’accompagner. Aujourd’hui, on veut le garder. S’il y a la possibilité de le vendre à une équipe de Ligue 1 ? Oui mais la question ne se pose pas aujourd’hui. A-t-on été approchés par des clubs européens ? Oui »