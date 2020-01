Ligue 1 : Lyon se rapproche du podium, Bordeaux s’offre Nantes

La Ligue 1 se poursuivait ce dimanche à l’occasion de la 21e journée. Et avant le déplacement du PSG du côté du LOSC, c’est l’Olympique Lyonnais (9e, 29 points) qui recevait la lanterne rouge du TFC (12 petits points). Et pour cette partie, c’est un sixième succès de rang pour les Rhodaniens, qui se sont largement imposés (3-0) avec un but de leur nouvelle recrue, Karl Toko Ekambi (77e). Les Lyonnais sont cinquièmes au classement (32 pts) alors que le TFC s’enfonce encore un peu plus (20e, 12 pts).

Dans le match de 17h, c’est le FC Nantes qui était opposé aux Girondins de Bordeaux. Avec trois victoires lors de ses quatre derniers matches de championnat, les Canaris voulaient conforter leur place dans le top quatre alors que le club au scapulaire voulait mettre fin à sa spirale négative de quatre défaites consécutives en Ligue 1. Avec le carton rouge de Girotto côté nantais (54e), les Girondins ont réussi à prendre l’avantage en fin de match grâce à Jimmy Briand (1-0, 86e). Nantes passe sixième, à un point de Lyon (32 unités), alors que les Bordelais remontent à la dixième place (29 pts).

Le classement de la Ligue 1 avant LOSC / PSG :