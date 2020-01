Linas-Montlhéry / PSG : les notes des Parisiens

Cinq divisions séparent le PSG de Linas-Montlhéry, de quoi préserver le leader du championnat de France d’une surprise, même dans le cadre d’un 32e de finale de Coupe de France un 5 janvier, même sans Mbappé, Neymar, Icardi et Navas. Les Rouge & Bleu se sont donc imposés 6-0 à Bondoufle ce dimanche soir. Un score logique avec un bémol : les Essonniens ont eu beaucoup trop d’opportunités à cause d’errements défensifs. A l’image du penalty concédé par Dagba (sauvé par Rico), les glissages et mauvaises passes de Kehrer, les approximations de Kouassi et l’apport limité de Kurzawa. Mais contre Linas-Montlhéry, ça passe. Dans l’entre-jeu, on a revu Ander Herrera et son sens du jeu, bien épaulé par Leo Paredes. Les moteurs du PSG se sont nommés Sarabia et Draxler. Aouchiche a apporté et ouvert la marque avec sang froid. Quand à Cavani il s’est dépensé sans compter. Le Matador affiche désormais 198 buts sous le maillot du PSG. Dans trois jours les Parisiens remettent ça contre les Verts. On verra certainement une autre équipe à l’action.

Les notes de Canal Supporters

Rico 7

Dagba 6.5

Kouassi 5

Kehrer 5

Kurzawa 5.5

Herrera 6.5

Paredes 6.5

Sarabia 7

Draxler 7

Aouchiche 6

Cavani 7

Les notes de Jonathan Bensadoun : Rico 6,5 Dagba 6,5 Kouassi 5 Kehrer 5 Kurzawa 6 Herrera 5,5 Paredes 5 Sarabia 6,5 Draxler 6 Aouchiche 5,5 Cavani 6,5

Les notes de Mickael Rufet : Rico 6.5 Dagba 6.5 Kouassi 5 Kehrer 5 Kurzawa 5 Paredes 6 Herrera 6 Sarabia 7 Draxler 7 Aouchiche 6 Cavani 7

Les notes d’Antoine Grasland : Rico 7 Dagba 7 Kouassi 6,5 Kehrer 6 Kurzawa 6 Herrera 6,5 Paredes 6.5 Sarabia 7,5 Draxler 7 Aouchiche 7 Cavani 7,5

Les notes de Guillaume De Freitas : Rico 6 Dagba 6 Kouassi 5 Kehrer 5 Kurzawa 5 Herrera 7 Paredes 7 Sarabia 7 Draxler 8 Aouchiche 7 Cavani 7

Les notes de Marc Alvarez : Rico 7 Dagba 4 Kouassi 4 Kehrer 4 Kurzawa 4 Herrera 6 Paredes 6 Sarabia 7 Draxler 7 Aouchiche 6 Cavani 7