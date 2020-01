Linas-Montlhéry / PSG : quelle équipe alignera Tuchel ?

C’est ce matin, au camp des Loges, que se décidera la composition du groupe du PSG qui fera un court déplacement jusqu’au stade Robert-Bobin de Bondoufle (Essonne) et ses 15.000 Franciliens en tribune. Oui, ce dimanche, c’est jour de derby pour le PSG, une rareté. Cependant la dernière affiche des 32e de finale de la Coupe de France semble déséquilibrée contre une équipe évoluant en R1 : Linas-Montlhéry.

De quoi inciter Thomas Tuchel à composer une équipe mixte trois jours après la reprise de l’entraînement et avant potentiellement 12 matches jusqu’au choc de Dortmund. Se qualifier et revenir sans blessé, telle sera la priorité de ce dimanche. Il s’agît donc de ne pas prendre de risques. On ne devrait pas voir les principaux cadres sur le terrain mis à part Marquinhos en défense centrale où on trouve trois défections (Diallo, Silva et Kimpembe). Le Brésilien devrait être épaulé par Thilo Kehrer. Sur les côtés on imagine voir les doublures : Colin Dagba et Layvin Kurzawa. Dans un entre-jeu en 4-3-3 on pourrait trouver Leo Paredes en sentinelle avec en soutien Gana Gueye et Julian Draxler. Pablo Sarabia, Eric Choupo-Moting et Edinson Cavani pourraient se charger de l’attaque.

Dans L’Equipe et Le Parisien

Linas-Montlhéry / PSG

Dimanche 5 janvier 2020 à 20h55 au stade Robert-Bobin de Bondoufle (Essonne) – 32e de finale de la Coupe de France – Arbitre : M.Schneider – Diffuseur : Eurosport 2.

Linas-Montlhéry : Lutumba – Tchabo, Tsota, O.Diallo, C.H. Kouassi – Gbohouo, Roca (c), Duval – Kanouté, Leno, I.Cissé. Entraîneur : Cabrelli. Remplaçants : Madureira, El Gachbour, Bathily, Bervin, Mejri, Remy, Milongo.

PSG : Rico – Dagba, Marquinhos (c), Kehrer, Kurzawa – Gueye, Paredes, Draxler – Sarabia, Cavani, Choupo-Moting. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants (parmi) : Bulka, Innocent, Kouassi, Mbe Soh, Meunier, Bernat, Aouchiche, Herrera, Verratti, Di Maria, Icardi, Mbappé, Neymar.