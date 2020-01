Lions trouve Cavani “plus intéressant” qu’Icardi

Le journaliste de L’Equipe Bernard Lions aimerait que le quatuor offensif type du PSG comprenne Edinson Cavani plutôt que Mauro Icardi car l’Uruguayen est plus généreux dans les efforts que l’Argentin. Et c’est primordial pour ce Paris là.

“Ce qui sera intéressant contre Monaco, c’est de voir qui il va mettre avec les trois Fantastiques plus Icardi… moi, je suis très curieux de ça. Va-t-il remettre le même bloc défensif ? Va-t-il tenter autre chose avec un Paredes à la place de Verratti ? Là on pourra tirer des enseignements, a commenté le journaliste dans l’EDS. Mais ce système il ne survivra par si à la perte du ballon il y a quatre joueurs auto-éliminés. Il en faut au moins deux qui ferment. C’est pour ça qu’un joueur comme Cavani est très intéressant. Il fait les efforts, il est plus intéressant qu’Icardi. C’est pour ça que je ne parle pas de Quatre Fantastiques.”