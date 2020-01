Loko prévient le PSG du danger à Lorient

Ancien attaquant du FC Lorient et du PSG, Patrice Loko va suivre avec intérêt le 16e de finale de Coupe de France qui va opposer dimanche soir le leader de la Ligue 2 au leader de la Ligue 1. Une rencontre qui peut réserver des surprises puisque le PSG va faire tourner, laisser au repos des stars et jouer sur un mauvais terrain… “C’est une rencontre très intéressante pour Lorient, qui souhaite revenir en Ligue 1. J’ai souvenir que les Lorient – Paris ont toujours débouché sur de bons matches, commente l’ancien international de 49 ans dans Ouest France. Paris devra se méfier. D’autant que le PSG a beaucoup de matches à jouer, fait tourner son effectif, donc c’est bien pour les Merlus d’affronter cette équipe à ce moment-là, et en plus à domicile.“